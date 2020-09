Kunst in Neukirchen-Vluyn : Narrenschiff ankert bei Giesen-Handick

Neukirchen-Vluyn Die Geister der Geschichte und der Gegenwart präsentieren sich ab kommenden Samstag im Schaufenster der Buchhandlung im Ortsteil Vluyn.

Frank Neumann, Geschäftsführer der Buchhandlung Giesen-Handick, begeisterte Hamacher von der Idee, Kunst und Literatur in einer Ausstellung zu verbinden. Die geplante Eröffnung im Frühjahr wurde verschoben und schlägt in Corona-Zeiten nun eine Brücke. „Ausschlaggebend war für mich das Buch ‚Das Narrenschiff‘ von Sebastian Brant, das 1494 erschien und in größeren Stückzahlen verkauft wurde als die Bibel. 1509 folgte von Erasmus von Rotterdam ‚Lob der Torheit‘. Beide Schriften wurden vermutlich von Dürer und Holbein illustriert“, so Hamacher.

Frank Neumann liefert zu dieser Ausstellung den literarischen Part, kombiniert mit einem Preisrätsel. „Wir stellen dazu die passenden Bücher aus“, so Neumann. So taucht in dem Bild das Porträt von Schriftstellerin Katherine Anne Porter auf, die den Bestseller „Ship of Fools“ schrieb. Der Roman erzählt die Geschichte einer Schiffsüberfahrt aus dem Jahr 1931. Inspiriert hatte Porter das Buch von Sebastian Brant. Verfilmt wurde „Ship of Fools“ 1965 in der Besetzung mit namhaften Schauspielern wie Vivian Leigh, Simone Signoret und Heinz Rühmann. „Als in Amerika das Buch 1962 veröffentlicht wurde, gingen die Verkaufszahlen durch die Decke. Bei uns blieb der Roman eher unbekannt wie auch der Film“, berichtet Neumann.