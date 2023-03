Erziehungsverein Neukirchen Diakonie ehrt Hildegard Hecker und Katrin Verheyen

Katrin Verheyens beruflicher Weg begann Mitte der 90-er Jahre mit dem Vorpraktikum im Mädchenwohnheim Haus Elim und der Erzieherausbildung am Neukirchener Berufskolleg, später folgte ein Studium der Sozialpädagogik. Den Mädchen und jungen Frauen im Haus Elim blieb sie treu und baute im Jahr 2000 die Oase-Gruppe für Mädchen mit einem intensivpädagogischen Bedarf auf. 2016 wechselte sie in die Mädchen-Klassen der Sonneck-Schule. Dort trat sie die neu geschaffene Stelle der Sozialarbeiterin an.