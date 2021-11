Chorklang Neukirchen-Vluyn : Bürgerstiftung verschiebt die „Ladies Night“

Neukirchen-Vluyn Das Konzert mit den drei Frauenchören Barbershop Blend, Sound&Soul und die Witches of Pitches am kommenden Freitag, wird auf das Frühjahr 2022 verschoben. Karten behalten ihre Gültigkeit.

Am kommenden Freitag, 26. November, hätte das Chorklang-Konzert „Ladies Night“ in der St. Quirinus Kirche mit den drei Chören Barbershop Blend, Sound&Soul und die Witches of Pitches statt finden sollen. Nun sagt die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn das Konzert ab.

„Sehr schweren Herzens“, macht Heinz-Jürgen Wienicke, Geschäftsführer der Bürgerstiftung deutlich. „Aber nachdem am vergangenen Wochenende die Coronzazahlen nochmals rasant stiegen, fiel am Montag in Absprache mit den Chören die Entscheidung, das Konzert zu verschieben.“ Dabei lief der Vorverkauf nach der Vorstellung des Programms vor knapp zwei Wochen hervorragend, innerhalb von zwei Tagen wären alle 250 Eintrittskarten ausverkauft gewesen, man dachte bereits über ein zweites Konzert nach, berichtet Wienicke. Auch standen Überlegungen an, das Konzert unter 2G-Plus-Regelung statt finden zu lassen und eine Teststation vor der St. Quirinus Kirche zu errichten. „Jedoch hätten wir bei 250 Personen spätestens um 13 Uhr mit den Testungen der Besucherinnen und Besucher beginnen müssen“, so Wienicke. Statt dessen soll nun der Konzertabend im späten Frühjahr 2022 nachgeholt werden, alle gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. „Wir hatten uns alle auf das Konzert gefreut“, so Wienicke. „Ganz besonders tut es mir für die Chöre leid. Die Sängerinnen haben seit Wochen unter erschwerten Bedingungen auf das Konzert hin gearbeitet. Aber auch für all die Menschen, die sich nach ein wenig Normalität in der Vorweihnachtszeit gesehnt haben, bedauere ich die Absage sehr.“