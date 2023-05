Frühjahrskonzert in Neukirchen-Vluyn Sänger Julius-Stursberg-Gymnasium lassen Publikum jubeln

Schon der zum Auftakt von allen Klassen gemeinsam mit rhythmischen Fußtrampeln und Händeklatschen begleitete, 2021 von Nathan Evans veröffentlichte Shanty-Song „Wellerman“ erntete einen begeisterten Applaus, und so blieb es auch bei den weiteren Darbietungen. Die bestanden zum Teil aus bekannten Oldies wie „California Dreaming“ von der Pop-Gruppe „The Mamas and the Papas“, dem 2016 von Sänger Huddie Ledbetter neu interpretierten nordamerikanischen Volkslied „Bring me little water, Silvie“, sowie zahlreichen mehr oder weniger bekannten Filmelodien wie „How far I’ll go“ aus dem Musical-Animationsfilm „Viana“ und „A million dreams“ aus dem 2017er Kinohit „Greatest Showman“.