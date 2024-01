Kabarett in der Neukirchen-Vluyner Kulturhalle Konrad Beikircher erinnert an politisches Rheinland

Neukirchen-Vluyn · Der Kabarettist war am 19. Januar mit seinem Programm „Rheinisches Universum“ zu Gast in der Kulturhalle. Der 79-jährige Künstler begeisterte das Publikum mit Geschichten über das Rheinland, insbesondere über seine Studienzeit in Bonn. Er teilte auch einige Erinnerungen aus seiner Zeit in Südtirol.

23.01.2024 , 05:15 Uhr

Konrad Beikircher, Kabarettitst, kam am 20. Januar mit seinem „Rheinischen Universum“ in die Kulturhalle. Foto: Tomas Rodriguez / Sven Knoch

Von Jutta Langhoff