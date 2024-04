Royaler Besuch in Neukirchen-Vluyn Klompenkönigspaar besucht Pestalozzi-Schule

Um eine Vorstellung über die Möglichkeiten zu geben, berichtete er über die vergangenen Wettbewerbe. Diese finden alljährlich im Wechsel mit den Vluyner Grundschulen statt. Nach drei Wochen werden die kleinen Kunstwerke einer Jury präsentiert, die dann die drei schönsten Holzschuhe mit Geldpreisen prämiert. Zusätzlich gibt die Sparkasse am Niederrhein als Sponsor einen Zuschuss in die Klassenkasse für die Abschlussfahrt. Alle Klompenkunstwerke werden dann in der Sparkassenstelle in Vluyn ausgestellt. „Alle sind Gewinner bei diesem Wettbewerb. Toll wäre, wenn ihr uns zu euren Entwürfen einen kleinen Text schreibt und uns dazu eure Geschichte erzählt“, erklärte Teller.