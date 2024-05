Die letzten Termine in der Amtszeit in Neukirchen-Vluyn Klompenkönige haben sich in Goldenes Buch der Stadt eingetragen

Das amtierende Klompenkönigspaar Neukirchen-Vluyns, Thomas Ippen und Anja Reimann, hat sich am 14. Mai ins Gästebuch der Stadt eingetragen. Dies war einer ihrer letzten offiziellen Termine in ihrer Amtszeit, die nach der Klompenkirmes endet. Reimann und Ippen bereiten nun das gemeinsame Frühstück der Klompenfreunde am Kirmesmontag vor ihrer Haustür vor. An diesem Tag erwarten sie rund 400 Gäste. Gemeinsam geht es danach im Festumzug zum Zelt, in dem sich das Klompenkönigspaar dann verabschiedet.