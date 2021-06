Vluyner Klompenfreunde : „Shorty“ geht in die Verlängerung

Klompenkönig Thorsten Langenhorst mit Bürgermeister Ralf Köpke und den Vluyner Klompenfreunden auf dem Schulplatz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Am Montag trug sich der amtierende Klompenkönig, Thorsten Langenhorst, in das Goldene Buch der Stadt Neukirchen-Vluyn ein. Der Termin fand erstmals am Klompendenkmal auf dem Schulplatz statt.