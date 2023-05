Buntes Treiben in Neukirchen-Vluyn Klompen-Kirmes wirft ihre Schatten voraus

Mit dem traditionellen Fassanstich am Freitag, 2. Juni, beginnt um 17 Uhr die viertägige Vluyner Straßenkirmes. Bereits zwei Stunden zuvor, ab 15 Uhr, besteht für Jung und Alt die Möglichkeit zu einem Bummel. Bei teils vergünstigten Preisen findet von 15 Uhr bis 17 Uhr die „Happy Hour“ statt, in der die Schausteller ein Angebot oder Artikel zum Aktionspreis anbieten. Bis einschließlich Montag wird sich der Vluyner Ortskern in einen bunten Kirmesplatz verwandeln. Viele Höhepunkte stehen bereit: Bei den Fahrgeschäften für Kinder und Erwachsene sind dabei der Grass Auto-Scooter, der Crazy Dancer, der Musik Express, sowie Kinderkarussells wie der Panamerican Kinderflieger, das Kinderkarrussel von Katy Bruch, der Kinderexpress von Karl Budek und die Kinderrennbahn „Abenteuerland“ von Willi Hortz. Im gastronomischen Bereiche lassen Stände von Poffertjes über Churros bis zur klassischen Bratwurst keine Wünsche offen. Am Montag, 5. Juni, findet der Klompenball mit dem Umzug der Klompenfreunde durch Vluyn statt. Verkehrsbeschränkungen: Die Niederrheinallee wird ab Mittwoch, 31. Mai, 18 Uhr, bis Dienstag, 6. Juni, ca. 15 Uhr zwischen den Kreuzungen TROX und dem Vutzkreisel für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anlieger haben - soweit möglich - freie Zufahrt. Wer zum Einkaufen nach Vluyn kommt, sollte in den umliegenden Straßen und Plätzen sein Auto abstellen. Auch sind Haltverbote eingerichtet. Die Parkplätze an der Niederrheinallee, Pastoratstraße, Bruckhausfeld und auf dem Leineweberplatz stehen ab Mittwochabend nicht mehr zur Verfügung. Für den Aufbau des Festzeltes ist der Platz am Museum bereits ab Freitag. 26. Mai, gesperrt. Der Linienbus der Niag wird im Zeitraum 31. Mai bis 6. Juni Umleitungsstrecken fahren. Die Haltestellen Trox und Springenweg, die im Bereich der Absperrung liegen, entfallen ersatzlos. Die Haltestelle Vluyner Platz wird zum Vluyner Südring verlegt. Das Ordnungsamt empfiehlt , öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß nach Vluyn zu kommen. Außerhalb der Geschäftszeiten die Parkplätze von Edeka und Aldi zur Verfügung.