Wettbewerb in Neukirchen-Vluyn Kleine Klompenkünstler lassen staunen

Strahlende Augen und Jubelrufe, all das war am Dienstag in der Antoniusschule in Vluyn zu erleben. Die beiden vierten Klassen der Grundschule hatten am Kreativ-Wettbewerb teilgenommen, den die Klompenfreunde ausgerichten. „Alljährlich, mit Ausnahme der drei Coronajahre, haben wir unsere beiden Grundschulen im Wechsel eingeladen“, sagte Klompenchef Holger Teller. Dazu wurden vor den Osterferien die kleinen Holzschuh-Rohlinge an die Klassen verteilt. Gestaltet wurden sie im Kunstunterricht.