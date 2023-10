Information des Kreises Wesel Eltern müssen Kitaplatz-Bedarf für 2024 bis November anmelden

Durch die Bedarfsmeldung in Kita-Online erhalten Eltern nicht automatisch einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Über die Platzvergabe entscheiden allein die Kindertageseinrichtungen am Niederrhein anhand der jeweiligen Aufnahmekriterien. Die Zusage wird in der Regel nach Abschluss der Kindergartenbedarfsplanung im Frühjahr ausschließlich durch eine Kindertageseinrichtung im Kreis Wesel übermittelt.