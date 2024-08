Kindergarten in Neukirchen-Vluyn Kita Kranichstraße wird 50 Jahre alt – Kinderfest zum Geburtstag

„Hurra, wir werden 50!“ steht auf der Einladungskarte der Kita Kranichstraße in Neukirchen-Vluyn. Und darunter: „Wir werden 50 Jahre alt. Das möchten wir gebührend mit euch /Ihnen feiern“. Die Geburtstagsfeier ist für den 30. August von 16 bis 19 Uhr in der Kita selbst geplant; die Feierlichkeiten finden in Form eines Kinderfestes statt. „Kleine und große Besucher dürfen sich auf verschiedene Spielstationen im Zeichen der 70er-Jahre, eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Foto-Ecke und eine (alkoholfreie) Cocktailbar freuen. Zur Stärkung gibt es eine Grillstation, vegetarische Falafel und eine Salatbar“, kündigt die Stadt an. Zudem wird es Eis geben, denn in der Einladung steht: „Kleingeld für den Eismann nicht vergessen!“