Gesprengter Staudamm Kirchengemeinde Vluyn sammelt Spenden für die Ukraine

Am heutigen Donnerstag, von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, und zu den gleichen Zeiten am Dienstag, 20. Juni, können im Kirchentreff Heyermann-Haus an der evangelischen Dorfkirche in Vluyn Spenden und Hilfsgüter abgegeben werden. Die Ukrainerin Ohla Shyhanska, die in Vluyn lebt, hat um humanitäre Unterstützung für ihre Landsleute gebeten. Gesammelt werden Artikel wie Bekleidung, Haushaltsutensilien, Hygieneartikel, Bettwäsche, Tierfutter und Hilfsmittel wie Rollatoren. Geplant ist der Transport per Lkw.