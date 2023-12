Kirche in Neukirchen-Vluyn Pastor Suneel hat Gottesdienst für Kinder gehalten

„Schön, dass ihr gekommen seid.“ – So begrüßte Pastor Suneel an einem Samstagnachmittag Mitte November die kleinen und großen Besucher, die zu seinem kindgerecht gestalteten Gottesdienst unter dem Thema „Kleines Senfkorn Hoffnung“ gekommen waren. Dieses biblische Gleichnis, das von einer Mutter vorgetragen wurde, fesselte die Kinder, denn aus dem kleinsten aller Samenkörner wächst ein Baum, in dem später die Vögel ihre Nester bauen.