Karneval in Neukirchen-Vluyn Kleine Narren feierten ausgelassen

Neukirchen-Vluyn · Am Sonntag fand in der Viva-Eventhalle die einzige Kindersitzung in Neukirchen-Vluyn statt. Ausgerichtet wurde sie von der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge, die an diesem Nachmittag auch einen Ausblick auf den Straßenkarneval gab.

06.02.2023, 18:00 Uhr

Clown Bobori sorgte für jede Menge Spaß bei der Kindersitzung der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge. Foto: nop Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich