Kunst in Neukirchen-Vluyn Sparkassen-Kulturstiftung fördert die Kunstschule

Unter dem Dach der Sparkasse am Niederrhein befinden sich aktuell sechs Stiftungen. Die älteste und größte ist die Kulturstiftung, deren Erträge kulturellen Projekten und Initiativen in Alpen, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten zufließen. Daneben gibt es in Neukirchen-Vluyn und Rheinberg jeweils eine Kultur- und Sozialstiftung. Die Erträge dieser vier Stiftungen unterstützen die kulturelle und soziale Arbeit in den beiden Städten. Über die Förderanträge entscheidet, wie auch bei der Kulturstiftung, jeweils ein unabhängiges Kuratorium.