Walderlebnis in Neukirchen-Vluyn : Kinder auf Pirsch in der Dong

NEUKIRCHEN-VLUYN Gemeinsam mit Waldpädagogin Karin Leisten erkundeten Mädchen und Jungen die Natur. Dabei begegneten ihnen sogar Tiere. Die meisten stammten allerdings aus dem Fubdus der „Rollenden Waldschule“ der Kreisjägerschaft.

Dachse und Füchse, Mauswiesel, Steinkäuze und Schleiereulen, die wenigsten Kinder haben diese scheuen Tiere wahrscheinlich jemals draußen in der Natur gesehen. Am Freitag hatten sie dazu Gelegenheit. Am Vormittag trafen sich insgesamt 21 Kinder und einige begleitende Eltern zu einer spannenden Pirsch durch das kleine Waldgebiet hinter der Donger Mühle. „Mit so viel Anmeldungen hatten wir ursprünglich gar nicht gerechnet“, begrüßte die für die Veranstaltung zuständige Diplom-Forstingenieurin und zertifizierte Waldpädagogin Karin Leisten die um zehn Uhr versammelte Interessentenschar, bevor sie selber dann mit einer von drei zuvor eingeteilten Gruppen zu einem knapp 90-minütigen Waldspaziergang aufbrach.