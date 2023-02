Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn Bürgerinitiative plant Panoramawanderung

Im vergangenen Jahr sei durch den großen Protest einiges erreicht worden, teilt die Bürgerinitiative in einer Pressemitteilung mit. Aber in dem neuen Regionalplan seien niederrheinweit fast 1000 Hektar neue Kiesgebiete enthalten, davon allein in Neukirchen-Vluyn immer noch 71 Hektar wertvoller Ackerboden direkt an der Halde Norddeutschland. „Wir werden die Menschen in Neukirchen-Vluyn dabei unterstützen, fundierte Einsprüche zu erheben und an den RVR zu schicken“, so die Aktiven von Mitgestalten-NV.