Kritik an Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn Aktionsbündnis fordert Gründung einer zweckgebundenen Stiftung

Das Aktionsbündnis #daspinkekreuz hat sich entschieden gegen die aktuellen Pläne der Firma Hülskens zur Nassabgrabung an der Halde Norddeutschland ausgesprochen und fordert nun die Gründung einer zweckgebundenen Stiftung, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses. Diese Stiftung solle die finanzielle und wirtschaftliche Zukunft der Region sichern, indem Hülskens verpflichtet wird, jedes Jahr während der Abgrabung mindestens 2,5 Millionen Euro in die Stiftung einzuzahlen. Ziel sei es, die Wirtschaftlichkeit des sogenannten „Donkensees“ auch in 100 Jahren noch zu garantieren, so das Bündnis.