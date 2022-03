Soldidarität in Neukirchen-Vluyn : Am Samstag für den Frieden kicken

Das Orga-Team gab am Samstag einen kleinen Zwischenstand in Sachen „Kicken gegen Krieg“. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Die Vorbereitungen für das Friedensturnier auf der Kampfbahn Klingerhuf laufen auf Hochtouren. Fußballfreunde können sich bis zum 31. März noch anmelden.

Die Resonanz auf die Fußball-Veranstaltung „Kicken gegen den Krieg“ auf der Kampfbahn Klingerhuf ist enorm, wie Tom Wagener vom Orga-Team erklärt. „Wir haben entsprechende Meldungen, so dass aus dem angekündigten Fußballspiel ein Turnier geworden ist. Nach aktuellem Stand mit bis zu sechs Mannschaften.“ Entsprechend gut aufgestellt ist das Team Politik, für das sich Fußballbegeisterte wie Ibrahim Yetim (SPD) und Julia Zupancic (CDU) angemeldet haben. Tom Wagener als Grüner-Landtagskandidat wird ebenfalls auflaufen. Die Teams Geflüchtete, Feuerwehr und Neukirchen-Vluyn sind gemeldet. Weitere Fußballer können sich noch bis zum 31. März anmelden. Die Unterstützung aus den Vereinen, angefangen von Stadtsportverband über Freiwillige Feuerwehr, dem FC Neukirchen-Vluyn bis zum Stadtjugendring ist enorm, wie Wagener erklärt. „Hilfe kommt auch von geflüchteten Menschen aus Syrien, die jetzt bei uns leben. Ebenfalls eingeladen sind unsere ukrainischen Gäste, die aktuell vor Ort leben“, so Wagener. Am Spielfeld wird ein Kuchenbuffet aufgebaut, der Grill angeworfen. „Uns geht es neben der Begegnung mit vielen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten darum, Gelder zu sammeln, um über die ‚Direkte Flüchtlingshilfe Neukirchen-Vluyn‘ helfen zu können“, so Wagener.