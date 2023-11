Karneval in Neukirchen-Vluyn KG Blau-Weisse Funken hat 20 neue Tänzer

Nach den verlorenen Sessionen 2020/2021 und 2021/2022 gibt es bei der Karnevalsgesellschaft Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn einen Schub. Nach der Session 2022/2023 stießen 20 junge Tänzerinnen zu der Karnevalsgesellschaft hinzu. Mit den Funken, die zwischen acht und elf Jahren alt sind, bildete sich so eine Tanzgarde. Diese stand am Sonntagmittag, 5. November, zum ersten Mal im Rampenlicht, als die KG zu ihrer Ordensmatinee in die Vluyner Kulturhalle eingeladen hatte. Auch die Fünkchen, die Regimentskinder, die Regimentstöchter, das Regimentskorps und die Showtanzgruppe City Dancer präsentierten sich an diesem Tag auf der Bühne.