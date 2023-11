Karneval in Neukirchen-Vluyn am 11.11. KG Blau-Weiss lädt zu Hoppeditzerwachen ein

Neukirchen-Vluyn · In Kürze beginnt wieder die fünfte Jahreszeit. Auf dem Vluyner Platz wird am Samstag mit den Blau-Weissen Funken und der Neukirchen-VlüKaGe gefeiert. Was geplant ist.

09.11.2023 , 05:15 Uhr

Am 11. November um 11.11 Uhr geht es los – die fünfte Jahreszeit beginnt auch in Neukirchen-Vluyn. Foto: Josef Pogorzalek

Wie jedes Jahr wird der Hoppeditz am 11. November aus seinem Schlaf geweckt, um die neue Karnevalssession 2023/2024 zu eröffnen. Dazu lädt die KG Blau-Weisse Funken gemeinsam mit der Neukirchen-VlüKaGe ab 11.11 Uhr alle Jecken auf den Vluyner Platz ein. Mit einem bunten Bühnenprogramm und der Darbietung der neuen Gardetänze wollen die Karnevalsgesellschaften die Jecken so auf die neue Session einstimmen. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Der Rosenmontagszug findet dann am 12. Februar 2024 statt.

(RP)