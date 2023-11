Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss in Neukirchen-Vluyn Keine schnelle Lösung bei Saatkrähenplage in Sicht

Schon seit mehreren Monaten ärgern sich Anwohner am Springenweg über Saatkrähen. In den Sommermonaten seien die Tiere bereits ab 4 Uhr morgens zu hören, beklagten sie damals. Auf der Terrasse zu sitzen, sei dann nicht möglich. „Das ist ein Höllenlärm, das mindert schon die Lebensqualität“, sagt Anwohner Detlef Schwitzer. Die Vögel hätten sich in Bäumen am Plankendickskendel niedergelassen, in unmittelbarer Nähe zu den Wohnhäusern.