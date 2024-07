Witwenrenten-Fall einer Neukirchen-Vluynerin erreicht Straßburg „Ich kämpfe nicht nur für mich, sondern für alle Frauen!“

Neukirchen-Vluyn · 2019 ist der Mann von Jutta Jell an einer schweren Krankheit gestorben, davor war das Paar sieben Wochen lang verheiratet. Das reiche nicht, damit sie Witwenrente bekommt, urteilten mehrere Gerichte. Nun ist der Fall beim Europäischen Gerichtshof in Straßburg gelandet. Was eine Anwältin dazu sagt.

31.07.2024 , 19:00 Uhr

Jutta Jell hält ein Bild ihres verstorbenen Mannes in den Händen. Er hat viele Jahre lang als Hauer auf Niederberg gearbeitet. Foto: Lena Steffens