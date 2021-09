Polizei sucht Zeugen in Neukirchen-Vluyn : Unbekannter vergewaltigt 19-Jährige auf Spielplatz

Neukirchen-Vluyn Ein junger Mann hat am Freitagabend (3. September) eine 19-jährige Frau auf einem Spieplatz in Neukirchen-Vluyn vergewaltigt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Ein Mann hat eine 19-Jährige auf einem Spielplatz an der Straße Am Sourenhof in Neukirchen-Vluyn vergewaltigt. Die junge Frau saß am Freitag um 22 Uhr auf einem Klettergerüst, als der Mann auf sie zukam und sich mit ihr unterhielt.