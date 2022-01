Relikt der Geschichte in Neukirchen-Vluyn : Junge findet historische Schwertklinge

Neukirchen-Vluyn Logan hatte Gück bei der Suche mit einem Metalldetektor. Sein Fund kommt ins Grafschafter Museum.

Bei Aufforstungsarbeiten im Wäldchen des Kinderdorfs brachte Logans Spürsinn dann aber einen besonderen Fund an die Erdoberfläche – eine allem Anschein nach historische Schwertklinge. Da am linksrheinischen Niederrhein der niedergermanische Limes der Römer verlief, galt es zu prüfen, ob die Schwertklinge vielleicht römischen Ursprungs sei. Der Fund wurde deshalb an das Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland in Xanten zur Prüfung übergeben. Das beurkundete die Herkunft nun offiziell auf das 16. bis 19. Jahrhundert.