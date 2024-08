Polizeieinsatz in Neukirchen-Vluyn Jugendliche setzen Mülleimer am Vluyner Platz in Brand

Am Mittwochmorgen, 31. Juli, haben Anwohner gegen 6.40 Uhr randalierende Jugendliche am Vluyner Platz gemeldet, die unter anderem Mülleimer anzündeten. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten vier Jugendliche in unterschiedliche Richtungen. Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren konnten im Rahmen der Nacheile festgehalten und zur Polizeiwache Süd gebracht werden. Am Vluyner Platz konnte ein beschädigter qualmender Kunststoff-Mülleimer festgestellt werden.