JSG in Neukirchen-Vluyn : Online-Tag der offenen Tür am JSG

Neukirchen-Vluyn Da der Infoabend sowie der Tag der offenen Tür für Familien der Viertklässler am Julius-Stursberg-Gymnasium nicht statt finden können, lädt die Schule zu einem virtuellen Rundgang ein.

Für die Familien der Viertklässler steht in Kürze die Wahl der weiterführenden Schule an. Dazu würden sie die zukünftige Schule natürlich gern persönlich in Augenschein nehmen. Aber leider fallen coronabedingt alle Tage der offenen Tür aus, so auch am Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG) in Neukirchen-Vluyn. Der vorgesehenen Informationsabend am 20. Januar sowie der geplante Schnuppertag am 23. Januar in den Räumlichkeiten der Schule müssen wegen der Corona-Schutzverordnungen entfallen.