Osterfeuer in Neukirchen-Vluyn Brauchtum bewahren, Tiere schützen

Ostern rückt näher, für viele Menschen gelten die Osterfeuer als schöne Tradition. Wer in diesem Jahr in Neukirchen-Vluyn ein Osterfeuer abbrennen möchte, muss dies schriftlich mit dem dafür vorgesehenen Formular bis spätestens Montag, 27. März, entweder online oder beim Bürgerbüro der Stadt anmelden, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Anmeldeformular steht auf der Internetseite www.neukirchen-vluyn.de in der Rubrik Bürgerservice unter dem Stichwort „Brauchtumsfeuer“ bereit. In Papierform ist es außerdem im Bürgerbüro erhältlich. Wer ein Osterfeuer abbrennen möchte, hat einige Regeln zu beachten.