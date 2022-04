Engagement in Neukirchen-Vluyn : So planen die Landfrauen das Jahr

Eine Fahrradtour zu den Hofläden zählte 2021 zu den wenigen Veranstaltung der Landfrauen. In diesem Sommer wollen sie wieder stärker in die Öffentlichkeit treten. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Die Landfrauen vom Ortsverein Neukirchen-Vluyn gehen nach ihrer Jahreshauptversammlung in die Terminplanung und planen vorsichtig neue Veranstaltungen, wie Betriebsbesichtigungen und Ausflüge.

Mit ihrer jüngsten Mitgliederversammlung starteten die Landfrauen im Ortsverein Neukirchen-Vluyn in die Saison. Bei den Vorstandswahlen gab es verschiedene Neuerungen. Der Vorsitzenden Beate Brodesser steht nun Petra Bolthausen als zweite Vorsitzende zur Seite. Zu den Beisitzerinnen gehören Irene Selders-Siebrands, Roswitha Fösken und Franka Leuchtenberg. Neu in ihrem Team ist Ulla Bochnig.

Im letzten Jahr luden die örtlichen Landfrauen zu einer Radtour zu den Hofläden mit Direktvermarktung und warben für heimische Produkte. Die Tour gehörte im Pandemiejahr zu den wenigen öffentlichen Aktivitäten. Die Landfrauen setzen auf coronaarme Zeiten. „Wir werden uns wieder an Veranstaltungen mit unserem Kaffee-und-Kuchen-Angebot beteiligen, so beim Erntedankfest und den Weihnachtsmärkten“, sagt Beate Brodesser.

Zu den größeren Projekten in Sachen Öffentlichkeitsarbeit der Landfrauen gehört eine Homepage, die gerade entwickelt wird. „Wir hatten schon unser erstes Fotoshooting“, so die Vorsitzende. Aktuell zählt der Ortsverein 155 Mitglieder. „Bei uns kann jede Mitglied werden, die Interesse am ländlichen Leben und der Landwirtschaft hat“, so Brodesser. Allgemeine Infos zu den Ortsvereinen, ihren Aktivitäten und den Angeboten zur Bildungsarbeit unter