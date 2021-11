Heimat- und Verkehrsvereins Vluyn : Erste Hauptversammlung nach über drei Jahren

Neukirchen-Vluyn Nach langer Pause konnten sich die Mitglieder des des Heimat- und Verkehrsvereins Vluyn nun endlich wieder in Präsenz zur Jahreshauptversammlung treffen. Dabei wurden auch Jubilare geehrt.

In die Zukunft wurden die Weichen gestellt für ein Aufleben des beliebten Mundart-Nachmittags, der in der Vergangenheit mehr als 400 Besucherinnen und Besucher begeisterte. Auch der Glühweinwanderung wurde der Weg wieder geebnet. Aber auch heimatbezogene Themen konnten erörtert werden, zu denen der Verein weiterhin Stellung beziehen wird und dies auch in der Vergangenheit schon getan hat. So wurde noch einmal das Engagement der beiden Heimatvereine in Neukirchen und in Vluyn bezüglich der Auskiesungs-Debatte mit den entsprechenden Briefen an die Kreis- und Landtagsmitglieder dargestellt.