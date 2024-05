Über Demokratie in Neukirchen-Vluyn sprechen Initiative lädt zum „Tag der Nachbarn“ am 31. Mai ein

Die Initiative „Gemeinsam für Demokratie und Toleranz in Neukirchen-Vluyn“ lädt am 31. Mai von 15 bis 17 Uhr zum Vluyner Platz ein, um unter anderem über Demokratie zu sprechen. Dazu soll in den kommenden Tagen ein Plakat an diversen Stellen in Neukirchen Vluyn ausgehängt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger Neukirchen-Vluyns sind eingeladen, Essen und Trinken zu teilen, Schätze der Demokratie zu heben und miteinander ins Gespräch zu kommen, heißt es in einer Mitteilung.