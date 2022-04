Kulturrucksack Neukirchen-Vluyn : Hip-Hop, Poetry Slam und Upcycling

Michael Schumacher, Rüdiger Eichholtz, Deborah Marschner und Désirée Burger präsentieren das Programm zum Kulturrucksack. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Anfang Mai starten die ersten Angebote zum Projekte Kulturrucksack. Sie dürften bei den Zehn- bis 14-Jährigenr erneut sehr gut ankommen, um nach wenigen Tagen ausgebucht zu sein.

„Im letzten Jahr war der Kurs nach einem Tag ausgebucht“, erzählt Désirée Burger. „Weil ich niemandem absagen wollte, habe ich einen zweiten angeboten.“ Die Neukirchen-Vluyner Künstlerin leitet an der Weserstraße eine Schule für Musik, darstellende und bildende Künste, die sie doppeldeutig „Kunst(t)räume“ nennt.

Schon zum dritten Mal ist diese Schule in das Projekt Kulturrucksack der Stadt Neukirchen-Vluyn eingebunden. Am Montag nächster Woche, dem 2. Mai, startet dort um 19 Uhr das diesjährige Projekt. Die Schule bietet für zehn Teilnehmer einen Hip-Hop-Kursus mit zehn Terminen an, von denen acht vor den Sommerferien laufen.

Außerdem lässt sie am Mittwoch, 4. Mai, zwei Kurse starten, um Video-Clips im „Star Dance“ zu erstellen, um 18.15 Uhr für Zehn- bis Zwölfjährigen und um 19 Uhr für Zwölf- bis 14-Jährige – Anmeldung und Informationen bei Désirée Burger, Telefon 02845 3841817 oder E-Mail info@kunst-t-räume.de.

„Das Projekt Kulturrucksack spricht die Altersgruppe von zehn bis 14 Jahren an, an die nur schwer heranzukommen zu ist“, erläutert Rüdiger Eichholtz. Als Kulturbeauftragter der Stadt Neukirchen-Vluyn und als Vorsitzender des Vereins Kulturprojekte Niederrhein hat er das Projekt organisiert, das über das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft finanziert wird. „Kinder sind kreativ“, erläutert er. „Das Projekt gibt ihnen diesmal Raum, sich tanzend zu bewegen, zu schreiben und zu gestalten – ganz ohne Noten. Für die Kinder lösen sich Vorbehalte im gestalterischen Experimentieren auf.“

Das sieht auch Michael Schumacher so, der beim Kulturrucksack einen einwöchigen Kursus im Poetry Slam anbietet, der am ersten Ferientag, dem 27. Juni, um 14 Uhr im Neukirchener Missionshof beginnt. „Ich kann etwas“, würden die Kinder sagen, berichtet der Xantener, der regelmäßig Poetry-Slam-Kurse organisiert, zum Beispiel einmal beim Kulturrucksack in Bocholt. „Bei vielen platzt der Knoten. Sie haben Spaß am Experimentieren, am Kreativen-Sein. Sie wollen buchstäblich raus mit der Sprache, haben Spaß am Spiel mit der Sprache. Alle haben etwas zu erzählen, besonders wenn sie erzählen, was ihnen am Herzen liegt.“ Anmeldungen zum Kursus „Poetry Slam“ sind unter Telefon 02845 4851 oder E-Mail stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de möglich.

Deborah Marschner kennt den künstlerischen Drang, den Zehn- bis 14-Jährige haben. „Sie haben eigene Gedanken und Ideen, wenn sie Material vor sich sehen, zum Beispiel Seidenpapier“, sagt die Neukirchen-Vluyner Künstlerin, die ihr Atelier an der Krefelder Straße „Kreativhof“ nennt.

Sie bietet in der dritten Ferienwoche einen Kurs „Second Life – Träume aus Papier“ an. „Es geht um Upcycling von Papier“ erzählt sie, während sie bronzefarbene Kugeln zeigt, die sie aus Papier hergestellt hat, die wie Metallkugeln aussehen. Der Kurs dauert eine Woche und startet am 11. Juli und 14 Uhr. Info und Anmeldung unter Telefon 0163 1756193 oder E-Mail deborah.marschner@t-online.de.

Die jungen Künstler können ihre Arbeiten öffentlich präsentieren. Eine Gelegenheit dazu haben sie bei der Veranstaltung Dorfleben, die zur Erntedankzeit am 17. September im Dorfkern Neukirchen stattfindet. Außerdem haben die Hip-Hopper bereits am 12. Juni eine Chance, sich beim Gewerbeparkfest in Neukirchen-Nord zu präsentieren. „Für viele Kinder ist es wichtig, sich auch vor Publikum zu zeigen“, sagt Rüdiger Eichholtz. „Andere Kinder wollen das nicht, weil sie nur etwas für sich und ihre Entwicklung machen wollen. Das ist völlig in Ordnung.“