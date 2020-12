Stadtentwicklung in Neukirchen-Vluyn : Idee für ein inklusives Gästehaus auf dem Dorfgarten-Grundstück

Das Gelände an der Hochstraße 2 im Dorf Neukirchen wird temporär als Dorfgarten genutzt. In Zukunft könnte hier ein inklusives Gästehaus samt Café entstehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Die Stadt will mithilfe eines Förderprogramms das Dorf Neukirchen weiter nach vorn bringen. Es geht auch um die Verminderung von Leerständen.

Im Rahmen dieses Programmes können Kommunen Leerstände anmieten und dann zu einer um 80 Prozent reduzierten Kaltmiete profilorientiert weitervermieten. Die Differenz werde durch die Förderung beglichen. Der Antrag sei bereits gestellt, man hoffe, dass bis Ende Dezember einen positiven Bescheid zu bekommen. Insgesamt vier Leerstände im Dorf Neukirchen könnten so von der Stadt angemietet werden und für zwei Jahre vergünstigt an Neugründer weitervermietet werden.

Des Weiteren berichtete Reichelt über eine Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart in Sachen Entwicklungskonzept Neukirchen. Architekturstudenten der Universität würden sich aktuell im Rahmen ihrer Bachelorarbeit mit der Thematik beschäftigen. Speziell gehe es dabei, um das Grundstück an der Hochstraße 2. Da die Fläche sehr klein sei, sei dieses Grunstück schwierig zu bebauen. Aktuell wird das Grundstück temporär als Dorfgarten genutzt. Während der Umgestaltung des Denkmalplatzes würde die Baustelleneinrichtung den größten Teil der Fläche in Anspruch nehmen.

Dennoch wolle man bereits jetzt an einem Konzept arbeiten, wie eine spätere Nutzung aussehen könne, die auch in das Konzept des Ortsteils passe. Dazu habe man den Studenten Filme und Panoramaaufnahmen zukommen lassen, damit diese sich ein Bild machen konnten. „Wir haben den Studenten auch vorgegeben, was dort an Nutzung eingeplant werden soll“, sagte Ulrike Reichelt.