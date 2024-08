HVV kritisiert Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn „Es geht um die Interessen von über einer Million Menschen am Niederrhein!“

Nun hat sich der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen (HVV) zu Wort gemeldet. Stellvertretend für den Verein hat Hartwig Müller einen Brief an Silke Krebs, Staatssekretärin im NRW-Landesministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, verfasst. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, verdeutlicht Müller, um welche Dimensionen es in der Debatte geht: „Hier geht es um die Interessen von über einer Million Menschen am Niederrhein, deren Landschaften durch eine Verabschiedung des Regionalplanes und dem damit verbundenen umfangreichen Kiesabbau in der Region auf die nächsten 20 Jahre hinaus in Mitleidenschaft gezogen würden“, heißt es in dem Brief.