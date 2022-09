Unfall in Neukirchen-Vlyun : Hund angefahren – Autofahrer flüchtet

Neukirchen-Vluyn Die Polizei ist auf der Suche nach einer wichtigen Zeugin eines Unfalls. Ein Schäferhnud ist dabei von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe nur kurz angehalten, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Eine Autofahrerin soll mit ihm aber ein paar Worte gewechselt haben.

Auf der Hochkamerstraße in Neukirchen-Vluyn ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schäferhund schwer verletzt wurde. Das einer Anwohnerin gehörende Tier befand sich am Fahrbahnrand, als es am Freitag (23. September) gegen 9.30 Uhr von einem Auto angefahren wurde. Am Steuer habe ein Mann gesessen, dieser habe kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren, berichtete die Polizei am Montag.