Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn „Hülskens geht es ausschließlich um den Gewinn!“

Die Postwurfsendung enthielt zugleich die Einladung zu einem „Bürgerdialog vor Ort“. Die erste Runde fand am Mittwoch, 17. Juli, im Kulturcafé statt. Eine zweite Diskussionsveranstaltung soll in der kommenden Woche am Mittwoch, 24. Juli, von 17 bis 19 Uhr am gleichen Ort folgen. „Wir wollen Sie informieren, warum gerade hier und warum gerade jetzt. Wir wollen mit Ihnen sprechen über das wie, was und wann für die geplante Rohstoffgewinnung in Neukirchen-Vluyn. Deshalb kommen wir zu Ihnen und stehen für Fragen, Kritik und Anregungen persönlich zur Verfügung“, heißt es in der besagten Zeitung.