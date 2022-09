Ausstellung in Neukirchen-Vluyn : Ein Koffer für die letzte Reise

Neukirchen-Vluyn Der Hospizverein Neukirchen-Vluyn feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen nach und hat dazu eine berührende Ausstellung in die St.-Quirinus-Kirche geholt. Begleitend dazu gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm.

85 dieser Koffer werden nun vom 8. bis zum 29. September in der St.-Quirinus-Kirche ausgestellt. Jeden dieser Koffer gilt es zu entdecken, ergänzt werden sie durch das Begleitschreiben mit Angaben zur Person und einer Anmerkung zum Kofferinhalt. Dabei kann es auch durchaus humorvoll zugehen: Kabarettist Jürgen Becker packte zum Beispiel Pfeife, Tabak und Streichhölzer ein. „Wenn man stirbt, kann man auch rauchen“, so seine Erklärung. Manche Koffer enthalten Bücher, Erinnerungsstücke wie Fotos, wieder andere Koffer blieben leer. „Die Ausstellung soll zum Nachdenken über die wichtigen und unwichtigen Dinge des Lebens anregen“, so Overrem.

Begleitet wird die Ausstellung von einem kulturellen Rahmenprogramm in St. Quirinus. Los geht es am Donnerstag, 8. September. Um 19.30 Uhr gibt es eine Krimi-Lesung mit Erwin Kohl. „Der war schon tot“, ist ein humorvoller Krimi, der am Niederrhein spielt. Ein Orgelkonzert mit Alexander Grün folgt am 15. September. Mit ihrem druckfrischen Buch „Wir sehen uns zu Hause“ kommt Autorin Christian Wünsche nach Neukirchen (20. September). Zu einem Lieder- und Arienabend lädt Linda Joan Berg am 24. September ein. Die Sopranistin wird dabei von der Pianistin Friederike Sieber begleitet. Und schließlich sind am 29. September Okko Herlyn und Heike Kehl mit ihrem Programm „So oder so am Niederrhein“ zu Gast in der Kirche.