In Neukirchen-Vluyn : Honigdiebe stehlen vier Bienenvölker

Neukirchen-Vluyn In Luit bei Neukirchen-Vluyn haben Unbekannte in der vergangenen Woche vier Bienenstöcke gestohlen – mitsamt der dazugehörenden Bienenvölker.

Unbekannte haben zwischen dem vergangenen Mittwoch und Montag in Luit bei Neukirchen-Vluyn vier Bienenstöcke gestohlen. Das hat die Polizei nun bekanntgegeben. Demnach habe der Imker seine Bienenvölker am Mittwoch in der Nähe der Kapellener Straße noch betreut, am Montag habe er dann den Diebstahl festgestellt.