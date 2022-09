Dorf Neukirchen : Förderung soll in die Verlängerung

Förderung soll in die Verlängerung

Die Eigentümer dieses Hauses an der Bruchstraße zählten zu den ersten, die sich über eine Förderung zur Verschönerung der Fassade freuen durften. Foto: Stadt Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der Förderzeitraum im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms für Neukirchen sollte ursprünglich am 31. Dezember 2022 enden. Wieso er nun um ein Jahr verlängert werden soll.

Diese Investitionen sollen dazu beitragen, das Dorf Neukirchen aufzuwerten und attraktivier machen. Mit der Einrichtung des Hof- und Fassadenprogramms hat die Stadtverwaltung die Weichen für eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Aufwertung von privaten Immobilien gelegt. So können beispielsweise die Gestaltung von Außenwänden gefördert werden, Dachsanierungen, die Anlage von Grünflächen in Höfen oder der Austausch von Schaufenstern.

Dabei ist eine Förderung von bis zu 50 Prozent der Kosten möglich, höchstens jedoch in Höhe von 15.000 Euro pro Maßnahme. Der Förderzeitraum und damit die Inanspruchnahme von Fördermitteln sollte ursprünglich am 31. Dezember 2022 enden. Nun soll der Förderzeitraum um ein Jahr, also bis zum 31. Dezember 2023 verlängert werden.