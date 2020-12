Tafel in Neukirchen-Vluyn : Hochbetrieb vor dem Jahreswechsel

Neukirchen-Vluyn Die Neukirchen-Vluyner Tafel weiß um ihre Bedeutung an den besonderen Feiertagen, wie jetzt beim Jahreswechsel. Rund 800 Kunden nutzen die Ausgabe von Lebensmitteln. Corona hat vieles verändert.

Spenden Die „Gabenzaun-Aktion“, spontan initiiert von Britta Klammt, half in der Not. Aktuell macht den Tafeln auch das rückläufige Spendenaufkommen über abgesagte Benefizveranstaltungen und private Feste zu schaffen. Infos unter www.ev-kg-vluyn.de oder Facebook.

Lockdown Rund 170 Tafeln geben in NRW Lebensmittel an Bedürftige aus. Vor dem Lockdown Mitte Dezember stand die Frage im Raum, ob und in welcher Form die Tafeln Lebensmittel ausgeben dürfen. „Wir hatten im März komplett zu. Das war für alle schwierig. Auch für unsere Lieferanten, die ihre Waren vernichten mussten, da wir nicht abholen und nicht ausgeben durften“, berichtet Heike Faasen.

Gerade zu den Feiertagen zum Jahresende sind die Lebensmittelkisten mit zusätzlichen Artikeln gefüllt – dazu gehören Butter, Käse, Mehl, Nudeln, Schokolade oder Körperpflegeprodukte. Rund 1700 Kilo Lebensmittel sammelten die Jusos über die Edeka-Märkte Raber. Andere Unternehmen wie Kerrygold, die Sparkasse am Niederrhein oder der Fleischwarenhersteller Sauels haben ebenfalls die Tafel nicht vergessen. „Wir haben gute Ware von Unternehmen wie von Privathaushalten zur Verteilung bekommen. Für die Kinder gibt es sogar Spielzeug. Die Zahl unserer Kunden steigt. Wir erfahren von verschiedensten Schicksalen“, so Manuela Lenz.

Der ehemalige städtische Baubetriebshof, in den die Tafel eingezogen ist, bietet Jung wie Alt Unterstützung an. „Die Gruppe ist bunt gemischt. Die Kundschaft hat sich verändert“, stellt Manuela Lenz fest. Gegen Mittag bildet sich draußen auf Abstand eine kleine Schlange. Die Ausgabe erfolgt am corona-geschützten Tresen unter Beachtung aller Hygieneregeln. „Vor Corona konnten die Kunden unsere Räume betreten und sich die Waren aussuchen. Jetzt geben wir gepackte Kisten raus“, so Manuela Lenz.