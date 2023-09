Spende an katholischen Kindergarten St. Antonius Bürgerstiftung überreicht Hochbeet an Kita

Am Kindergarten St. Antonius am Flohweg in Neukirchen-Vluyn wird Klimaschutz großgeschrieben: Die Kinder lernen im Alltag etwa, wie man Müll richtig trennt, woher das Essen kommt, das bei ihnen auf dem Teller landet, oder woher die Kleidung kommt, die sie tragen, erzählt Justine Hansel, Leiterin der Kita.