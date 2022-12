Museum Neukirchen-Vluyn Himmlische Botschafter

Weihnachten ohne himmlische Botschafter ist wohl kaum vorstellbar. Fehlen dürfen in diesen Tagen bei den himmlischen Accessoires auch nicht das Weihnachtsglöckchen, der Goldstaub und die Engelsfedern. Ob Mittelalter, Barock oder Neuzeit, Engel-Darstelllungen gibt es unendlich viele. Einen reichen Schatz an himmlischen Lichtgestalten hat das ortsgeschichtliche Museum in Vluyn. „Wir haben eine Sammlung übernommen“, freut sich Museumsleiterin Jutta Lubkowski. „Das sind historische Engel mit Rauschgoldhaaren in üppigem Gewand, musizierende Engel aus Ton mit Flöte und Notenblatt oder aus Goldpapier gebastelt.“ Manche Engel erscheinen optisch als Putten mit kindlichem Pausbacken, um die frohe Botschaft zu verkünden und zugleich Tröster und Hoffnungsträger in einer dunklen Zeit zu sein.