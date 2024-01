Wertschätzung in Neukirchen-Vluyn Heimatpreis geht an KG Blau-Weisse Funken

Die KG Blau-Weisse Funken veranstalten in diesem Jahr gemeinsam mit der Neukirchen Vlü-Ka-Ge Rot-Weiss den Rosenmontagszug am 12. Februar. 43 Fußgruppen schließen sich dem Zug, der vom Neukirchener Ring bis zum Springenweg zieht, in diesem Jahr an. Der Einsatz und das Engagement der KG beim Rosenmontagszug hat letztendlich auch dazu geführt, dass ein Heimatpreis an den Verein ging. Bereits im vergangenen Dezember nahmen die Präsidenten Dirk Halfmann und Jörg Thiem den Preis für die Vereine KG Blau-Weisse Funken und die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge Rot-Weiss 1952 entgegen.