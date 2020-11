Himmelstreppe und Skateranlage bleiben offen : Bürgern so viel Normalität wie möglich bieten

Bürgern so viel Normalität wie möglich bieten

Neukirchen-Vluyn, Haltentag © Norbert Prümen Für die Publizierung dieses Fotos im Internet, oder anderen Medien (Druck oder elektronisch) bedarf es einer Lizenzierung. c/o: Norbert Prümen Straelenerstraße 34 47608 Geldern (+49)02831/1212188 (+49)0176/74286374 Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn Die Himmelstreppe, die zur Halde Norddeutschland führt, bleibt offen, wie Bürgermeister Ralf Köpke mitteilte. Dies war zuvor im Verwaltungsvorstand diskutiert wurden.

Der Lockdown im November hat auch Neukirchen-Vluyn fest im Griff. Bürgermeister Ralf Köpke und die Stadtverwaltung sind dennoch bemüht, den Bürgern ein halbwegs normales Leben zu bieten. „Wir sind ständig dabei zu schauen, was man den Menschen ermöglichen kann“, sagt Köpke. „Es ist immer ein Abwägen.“

So hatte man im Verwaltungsvorstand diskutiert, ob die Halde Norddeutschland geschlossen werden müsse. Anders als noch beim Lockdown im Frühjahr habe man sich nun dagegen entschieden. „Unsere Mitarbeiter vom Ordnungsamt waren am Wochenende vor Ort und haben sich die Lage angeschaut. Es gab keine Verstöße und Ermahnungen“, erklärt der Bürgermeister. „So lange das so bleibt, wollen wir die Himmelstreppe offen halten und den Menschen ermöglichen, dort frische Luft zu schnappen.“