Stadtfest in Neukirchen-Vluyn : Guter Neustart für den Vluyner Mai

Neukirchen-Vluyn Händler waren erfreut, sich nach zwei Jahrne Pause wieder präsentieren zu können. Auch Besucher zeigten sich zufrieden. Die Eröffnung des Wasserspiels auf dem Vluyner Platz musste verschoben werden.

Ganz so voll wie beim Feierabendmarkt war es beim Vluyner Mai nicht, aber dieser erstrecke sich auch nur auf einen Donnerstagabend, nicht auf einem Samstag und einen Sonntag. Am Samstag füllte sich der Leineweberplatz, die Niederrheinallee und der Vluyner Platz erst im Laufe des Nachmittags mit Besuchern. Noch voller wurde es am verkaufsoffenen Sonntag „Die Wetter-App hatte am Samstag eine Regenwahrscheinlichkeit von 50 Prozent angezeigt“, sagte der Bürgermeister. „Vielleicht haben sich einige davon abhalten lassen. Wir haben bis zuletzt gezittert. Aber das Wetter war am Samstag besser als vorhergesagt. Am Sonntag war es schon in der Vorhersage gut.“