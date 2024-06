Steigende Anmeldezahlen in Neukirchen-Vluyn Grundschulen leiden unter Platzproblemen

Insgesamt 266 Schüler sollen in diesem Schuljahr an allen vier Grundschulen – der Antoniusschule, der Pestalozzischule, der Gerhard-Tersteegen-Schule und der Hundertwasserschule – eingeschult werden, heißt es. Zudem müssten in allen Eingangsklassen, also Klasse eins, fast immer 28 Kinder untergebracht werden. Zum Vergleich: Durchschnittlich 23,5 Grundschülerinnen und Grundschüler lernten im Schuljahr 2021/22 in NRW gemeinsam in einer Klasse. Für das Schuljahr 2025/2026 werden in Neukirchen-Vluyn 1130 Schülerinnen und Schüler für die Primarstufe insgesamt prognostiziert, davon sind 254 Einschulungen.