Politischer Antrag in Neukirchen-Vouyn : Grüne wollen Gebrauch von Mehrwegwindeln fördern

Neukirchen-Vluyn „Die heute üblichen Einwegwindeln verursachen sehr viel Müll und sind teuer“, sagen die Grünen. Die Fraktion hat dazu einen Antrag für die Sitzung des Ausschuss für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung am 21. November gestellt. Wie die Förderung umgesetzt werden soll.

Nach Wünschen der Grüne soll der einmalige Erwerb von neuen Mehrwegwindeln, Windeleinlagen und Windelhosen, die für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres geeignet sind, gefördert werden. Pro Familie soll der Zuschuss nur einmal gewährt. Um dies zu realisieren, soll die Verwaltung eine Förderrichtlinie zur Gewährung eines Zuschusses für den Erwerb von Mehrwegwindelsystemen erstellen und diese zur Beschlussfassung dem Ausschuss in seiner Sitzung am 27. Februar 2023 vorlegen. Jährlich sollen 2000 Euro für die Bezuschussung in den Haushalt eingestellt werden, erstmalig in den Haushalt 2023.