Bündnis 90/Die Grünen Neukirchen-Vluyn : Grüne wollen für frischen Wind sorgen

Neukirchen-Vluyn Christian Pelikan tritt in Neukirchen-Vluyn als Bürgermeisterkandidat für Bündnis 90/Die Grünen an. Im Neukirchener Dorfgarten stellte die Partei nun ihr Wahlprogramm vor.

Als Bürgermeisterkandidat will sich der 28-Jährige all den Themen stellen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen. Pelikan will ihnen durch die Einladung in den Grünen-Liegestuhl Hemmungen nehmen, will zünftig, knackig und ehrlich mit handfesten Informationen dieses Format mit seinem jeweiligen Gegenüber gestalten. Bereits am Montag lud er dazu auf den Vluyner Platz ein.