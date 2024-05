Europawahlkampf in Neukirchen-Vluyn Grüne laden zum Wahlkampf mit Europaburgern ein

Am Samstag, 1. Juni, laden die Grünen aus Moers und Neukirchen-Vluyn gemeinsam zu kostenlosen Burgern und guten Gesprächen am Vluyner Platz in Neukirchen-Vluyn ein. Anlässlich der Europawahl rollt ein Burgermobil samt Koch des Restaurants „Bunte Burger“ an. Im Foodtruck wird der „Europaburger“ zubereitet, der nicht nur lecker schmeckt und kostenlos verteilt wird, sondern auch die Vielfalt Europas widerspiegelt.